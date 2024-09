Jordhy Thompson lamentó su ausencia en la Roja tras la derrota ante Bolivia: "Chile no me ama"

Pese a ser uno de los mejores talentos de su generación y destacar durante sus primeros meses con la camiseta del FC Orenburg, Jordhy Thompson parece no entrar en los planes del técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, quien no lo ha tenido en cuenta desde el inicio de su proceso.

El atacante, quien de a poco ha ido sumando minutos nuevamente en su equipo luego de estar apartado por no cumplir con el peso ideal, abordó esta situación luego del desastroso 2-1 que sufrió la Roja ante Bolivia.

En una transmisión para su seguidores en Instagram, el formado en Colo-Colo no ocultó su tristeza por no entrar en los planes del "Tigre" y aseguró que "Chile no me ama, no me quieren ni llamar".

Asimismo, el antofagastino aseveró que "estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde y tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien".

Por último, el futbolista recordó a uno de sus amigos y excompañeros en el Cacique. "Falta Damián Pizarro también, si es terrible bueno. No entiendo por qué no lo llaman. ¿Con Pizarro y Thompson en la Selección? No, ahí era", señaló.

Cabe recordar que a mediados de mayo, Gareca fue consultado con respecto a Thompson, dejando en claro que es un jugador que junto a su cuerpo técnico lo estaban siguiendo y descartó en aquella ocasión que su ausencia en las nóminas se debiera a sus problemas legales, por la investigación por femicidio frustrado en contra de su ex pareja.

PURANOTICIA