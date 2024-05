Jordhy Thompson expresa su deseo por llegar a la Roja: "Conversé con el cuerpo técnico de Gareca"

En más de una oportunidad Jordhy Thompson ha asegurado su deseo de poder llegar a la Selección chilena. Y el joven delantero nacional insistió en eso.

El atacante del Orenburg de Rusia habló nuevamente de su objetivo de se parte de la Roja, aunque se mostró mesurado con respecto a una opción en el combinado nacional.

"Voy paso a paso. Hay que vivir un proceso, no pienso más allá. Me siento capacitado, pero si no llega el llamado seguiré trabajando para demostrar que sí puedo estar y ganarme un lugar en la Selección. No estoy apurado con eso, me siento tranquilo. Veremos qué sale a futuro", expresó en conversación con DirecTV Sports.

Incluso, el antofagastino reveló que ya ha tenido charlas con el staff técnico del técnico Ricardo Gareca: "Mi prioridad siempre será la Roja. Estoy tranquilo y a la espera de un posible llamado. Conversé con el cuerpo técnico de Gareca, me pidieron mis datos y mi pasaporte".

Además, añadió: "Me sirvió mucho irme de Chile. Estoy tratando de hacer las cosas bien".

Por último, Thompson admitió que ve los partidos de Colo Colo desde Rusia y no descartó volver al Cacique: "Quizás en un futuro, me gustaría volver a Colo Colo. Siempre estaré agradecido del hincha".

PURANOTICIA