Jordhy Thompson despierta interés de Independiente tras buen presente en Rusia

El buen presente de Jordhy Thompson en el Orenburg de Rusia no ha pasado desapercibido en el continente. El delantero chileno, que atraviesa una positiva temporada en el fútbol europeo, habría despertado el interés de Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Según informó el periodista Matías Martínez, el joven atacante nacional está en carpeta del “Rojo”, elenco que busca reforzar su ofensiva con jugadores jóvenes y de desequilibrio individual. En la actual campaña, Thompson ha marcado cinco goles, consolidándose como una de las piezas destacadas de su equipo.

De concretarse el interés, el futbolista chileno podría reencontrarse con Gustavo Quinteros, actual entrenador de Independiente, quien ya lo dirigió durante su paso por Colo Colo. En aquella etapa, el técnico argentino-boliviano elogió en reiteradas ocasiones las condiciones del delantero, destacando su potencia y capacidad ofensiva.

No obstante, desde el entorno del club argentino llaman a la cautela. El medio partidario Orgullo Rojo advirtió que, si bien el perfil del jugador encaja en lo que busca el cuerpo técnico, la operación sería muy compleja desde el punto de vista económico.

Esto, considerando que el Orenburg compite en una liga que maneja contratos elevados, lo que dificultaría que Independiente pueda igualar las condiciones salariales del futbolista. Por ahora, el nombre de Jordhy Thompson aparece como una opción atractiva, pero lejana, en el mercado del cuadro de Avellaneda.

PURANOTICIA