Jordhy Thompson brilla en Rusia y se corona como el mejor del mes en Orenburg

El presente de Jordhy Thompson en el fútbol europeo suma un nuevo hito individual. El atacante nacional, quien actualmente defiende la camiseta del Orenburg de Rusia, fue distinguido recientemente por su institución tras mostrar un alto nivel de juego en la Premier League de aquel país.

La noticia fue difundida por el propio futbolista a través de sus plataformas digitales. En su cuenta oficial de Instagram, el exjugador de Colo Colo compartió una imagen con el galardón que lo acredita como el mejor jugador del mes, manifestando su gratitud hacia la hinchada local por el respaldo recibido: "Feliz de recibir nuevamente el premio de mejor jugador del mes gracias a la gente de Orenburg", expresó el ariete chileno.

Pese a este positivo momento personal, que llega tras haber superado meses complejos fuera de la cancha, la realidad colectiva de su escuadra es preocupante. Actualmente, el Orenburg atraviesa una crisis deportiva que lo mantiene en la zona de descenso de la liga rusa, donde apenas registra 18 puntos en la clasificación general.

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