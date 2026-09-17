Jonathan Villagra celebra su retorno a la Selección tras tres años y apunta a los amistosos ante rivales mundialistas

La nómina de la Selección chilena para los amistosos que disputará en Norteamérica frente a Canadá, Estados Unidos y México estuvo marcada por varias novedades. Una de ellas fue el regreso de Jonathan Villagra, quien vuelve a vestir la camiseta de la Roja después de tres años.

El defensa de Colo-Colo valoró que su buen presente en el cuadro albo le haya permitido ser considerado nuevamente por la Selección para la fecha FIFA que se desarrollará entre septiembre y octubre.

"Mi balance este año en mi club ha sido positivo. Creo que he ido de menos a más. Hemos sumado, vamos arriba, peleando el Campeonato. Este llamado me lo tomo muy feliz, con la confianza y con todo el respeto, siempre, a dar lo mejor posible", reconoció el ex zaguero de Unión Española.

Villagra también destacó el crecimiento que ha experimentado durante los últimos años, tanto en lo futbolístico como en lo personal, y valoró su adaptación a Colo-Colo.

"Me siento más maduro, cambié de club, he ganado más confianza, he agarrado más ritmo, estoy más grande. Feliz de estar acá y a poner a prueba todo lo que hago en Colo-Colo (...) Es diferente pasar de otro club a Colo-Colo, es el más grande de Chile, tiene la presión de todo el país. Al principio me costó, pero creo que me he ido afirmando, he ganado confianza", añadió.

Además, el defensor agradeció el respaldo que ha recibido por parte del técnico Fernando Ortiz, quien le ha entregado continuidad como titular en el conjunto popular.

"Con Fernando estoy muy agradecido. Creo que él me dio la confianza desde que llegó, entonces creo que hay que retribuirlo también. Lo he hecho y ahora quiero llevarlo a cabo también aquí en la selección".

Respecto de los trabajos que ha desarrollado el combinado nacional durante esta semana en el complejo Juan Pinto Durán, Villagra destacó la intensidad de las sesiones y la importancia de integrar los aportes de los jugadores que militan en el extranjero.

"Han sido entrenamientos muy fuertes, de mucha intensidad, donde se te pone a prueba todo lo que se lleva a cabo en la semana en tu club. Van a llegar los que están en el extranjero. Todos vienen a aportar. Somos un grupo y tenemos que juntar de lo mejor de cada uno para llevar la selección a lo más alto".

Finalmente, el defensor de Colo-Colo anticipó los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, selecciones que también estarán presentes en la próxima Copa del Mundo.

"Jugamos contra tres selecciones que vienen del Mundial y hicieron muy buen papel. Entonces van a ser partidos muy difíciles, que los tenemos que afrontar de la mejor manera para ir sumando y ganando confianza. Creo que es una generación muy buena, que tiene que ir agarrando continuidad, agarrando confianza. Creo que a medida que vayan pasando los procesos, partidos, vamos a ir ganando confianza y mérito para afrontar lo que viene en la selección".

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