Jonathan Villagra aclaró su estado de salud tras fuerte choque con Mauricio Isla que le produjo un TEC en la Supercopa

El defensa de Colo-Colo, Jonathan Villagra, aclaró este martes su estado de salud después del golpe involuntario que sufrió de su compañero Mauricio Isla en la Supercopa ante Universidad de Chile, encuentro donde el "Huaso" lo impactó en su cabeza, choque que le produjo un TEC.

Afortunadamente para el técnico albo Fernando Ortiz, el zaguero aseguró en conferencia de prensa que está en óptimas condiciones para el encuentro de este viernes ante Deportes Iquique en el estadio Monumental.

"En el momento fue muy duro, tuve que salir por las circunstancias que traía el golpe. Me sentía mal, fuimos a ver al médico y se descartó algo más grave. Hoy en día ya estoy bien y apto para jugar el fin de semana", sostuvo el futbolista de 24 años.

El central también se refirió a la deslucida temporada del Cacique y subrayó que "somos Colo Colo y nuestro objetivo a principio de año es pelear arriba y salir campeones. Lamentablemente este año nos ha costado, no se nos han dado muchas cosas y en la posición en que estamos tenemos que tratar de pelear para meternos a una copa internacional".

Asimismo, el formado en Unión Española se mostró satisfecho con las semanas de trabajo a las órdenes de Ortiz. "Nos hemos ido adaptando bien al profe, ya llevamos tres semanas de trabajo. Si bien tuvimos la Supercopa, que fue un partido atípico, hemos ido agarrando la ida y trabajando muy bien. Creo que se va a reflejar partido tras partido", puntualizó.

En cuanto al rival de turno, el oriundo de Quilicura indicó que "hemos analizado a Iquique. Vienen a buscar un resultado porque están peleando el descenso, pero nos enfocamos en nosotros. Estamos necesitados de los puntos y vamos a salir a hacer nuestro juego y ganar sí o sí".

Por último, Villagra reconoció su descontento con la larga pausa que tendrá el torneo debido al Mundial sub 20 que se disputará en el país. "Como jugadores y cuerpo técnico queremos jugar. Lamentablemente no es así, pero nos toca entrenar. Por un lado también es bueno para ir integrando los trabajos del profe a nuestro juego. También se está viendo lo de los partidos amistosos y eso también para nosotros es bueno", cerró.

