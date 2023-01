Johnny Herrera lamentó la "pérdida de identidad" de la U tras fichajes de Matías Zaldivia y Cristopher Toselli

Johnny Herrera, histórico exarquero de Universidad de Chile, cuestionó la llegada de Matías Zaldivia y Cristopher Toselli, referentes de Colo-Colo y Universidad Católica, al "Romántico Viajero" en el presente mercado de fichajes.

De todas maneras, el "Samurai" partió elogiando las cualidades del excruzado en Todos Somos Técnicos: "Toselli me parece bien, es un buen arquero y será buen apoyo para Campos que tiene proyección, además de Garrido que el otro día jugó muy bien".

No obstante, no ocultó su incomodidad ante los recientes arribos del defensor chileno-argentino y el meta criollo: "Me llama harto la atención la pérdida de identidad del club, honestamente".

"Trajeron a Zaldivia y ahora Toselli, símbolos y capitanes de Colo-Colo y la Católica", remarcó Herrera, para luego complementar con que "ya están en el club y no queda más que apoyar, pero falta identidad, se está perdiendo eso y me da pena".

También asoció su análisis a la salida de Esteban Valencia como técnico del fútbol formativo: "Lo mismo pasa con Esteban. No digo que deben trabajar los que pasaron por el club solamente, pero el "Huevo" aportó. Se está yendo en desmedro de Sebastián Miranda, que no jugó en la U. La gente a cargo sabe poco de la historia del club".

