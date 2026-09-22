John Armijo asume en Unión La Calera con la misión de salvarlo del descenso: "Hay materia prima para creer en la ilusión"

Tras la salida de Martín Cicottelo, Unión La Calera definió a John Armijo como su nuevo entrenador, quien tendrá la compleja misión de intentar sacar al club de la zona de descenso en el tramo final de la temporada 2026.

El primer desafío del estratego nacional en la banca del cuadro "cementero" será por Copa Chile, cuando este miércoles reciban a Universidad Católica por la ida de los octavos de final.

En la antesala del duelo frente a los cruzados, el exadiestrador de Deportes Santa Cruz explicó los motivos que lo llevaron a asumir la conducción del actual colista del Campeonato Nacional 2026.

"Nosotros los entrenadores habitualmente siempre estamos esperando situaciones que sean idílicas para poder desarrollar nuestro trabajo. Ojalá siempre a través de una pretemporada, con los tiempos necesarios para poder ser parte de ello. Pero también están las posibilidades laborales en relación a lo que necesitamos. Y Calera, mirándolo desde lejos, siempre es atrayente", expresó en conferencia de prensa.

"Hoy día le toca estar en un momento complejo, que se ve difícil el poder salir adelante. Pero cuando me llaman y empezamos a tener las primeras conversaciones, empecé a ver en forma más profunda a Calera y me doy cuenta de que tiene jugadores, que tiene una forma de jugar, que es competitivo, que tiene matices futbolísticos", añadió.

Pese al delicado panorama que atraviesa el conjunto calerano, el técnico se mostró ilusionado con la posibilidad de revertir la situación y mantener al equipo en la máxima categoría: "Esta preparación con la materia prima que tiene, me hace creer en la ilusión de poder sacar puntos, o por lo menos sumar. Hay que esperar también cómo se definen después los seis puntos que están en litigio, no está todo dicho en relación a eso. El otro día en el partido con Limache se demostró que el equipo puede competir en cualquier cancha y que puede salir airoso".

Por último, Armijo comentó: "Hoy día nosotros estamos con esa luz de esperanza de poder encontrar el funcionamiento interesante que tuvo el equipo con Limache y un buen resultado en Copa Chile. Partimos en una copa que para nosotros no es el objetivo principal, pero que nos sirve mucho para poder hacer un diagnóstico inicial del equipo y encontrar en un par de partidos el mejor equipo para poder después jugar contra Deportes Concepción. Por lo tanto, esta tónica de factores nos hace tomar una decisión de poder venir y poder salvar al equipo de la situación en la que está".

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