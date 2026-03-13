Sao Paulo de Gonzalo Tapia trepó al primer lugar del Brasileirao: el chileno fue suplente

Gonzalo Tapia venía siendo protagonista en Sao Paulo, pero con la salida de Hernán Crespo como entrenador su suerte pareció haber cambiado.

Esto, porque el delantero chileno fue suplente en el triunfo por 2-0 como local frente al Chapecoense, por la quinta fecha del Brasileirao, compromiso que marcó el debut de Roger Machado en la banca del cuadro tricolor.

El atacante formado en Universidad Católica tuvo que conformarse con ver la victoria de su equipo desde el banco, sin sumar minutos.

Los dueños de casa abrieron el marcador a los 47 minutos por medio de Luciano Da Rocha, mientras que el argentino Jonathan Calleri sentenció el triunfo a los 60'.

Con este resultado, Sao Paulo se ubicó como solitario líder de la competencia, con 13 puntos, y en la próxima jornada enfrentará a Bragantino, compromiso a disputarse este domingo 15 de marzo, a las 20:30 horas.

