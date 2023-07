Joaquín Niemann: "Siento que el LIV puede cambiar el futuro del golf"

El golfista chileno Joaquín Niemann se refirió a su presente en el LIV Golf, reconocido circuito respaldado por jeques árabes que viene consolidándose como la competencia directa del PGA Tour, el más tradicional y conocido durante décadas.

Pero no todo fue color de rosas para el criollo en el PGA, según lo que explica el deportista en diálogo con La Tercera: "Querían lo peor para nosotros, que no tuviéramos ranking ni auspiciadores; no nos querían en los majors... y eso es lo más importante para un jugador".

"Lo que esperamos es que los majors arreglen lo que tienen que arreglar. No es posible que aquí no hayan estado todos los mejores del mundo. Faltó Mito (Pereira) y muchos otros que tenían chances de ganar el torneo. El ranking, sin contar los puntos del LIV, no tiene sentido", comentó respecto de las conversaciones entre ambos circuitos en pos de un "tratado de paz".

Por otra parte, Niemann fue crítico con su nivel: "No he jugado mi mejor golf en el LIV este año. Hubo muchos cambios, como dejar a mi coach de putter y, obviamente, cambiarme de tour también. Hubo cosas que afectaron mi juego, pero creo que ahora estoy encontrando la fórmula. Ya formé a un equipo detrás".

Ha afectado en su rendimiento, según sus palabras, "el no tener a mi coach de putter, alguien que me esté viendo constantemente, semana tras semana. Ahora ya empecé a entrenar con alguien. El juego corto no ha estado de lo mejor, pero empecé a entrenar con Pete Cowen (coach especialista del approach) que me ha ayudado mucho. Las cosas deberían empezar a cambiar".

Al ser consultado por su relación con Tiger Woods luego del cambio al LIV Golf, reveló: "Con Tiger no es alguien con quien te vayas a acercar y te vayas a ir a tomar algo. Yo creo que sí hubo algo de cariño desde que gané su torneo. Jugamos un par de veces en Jupiter (Florida, EE.UU.), donde ambos vivimos".

"Más que nada yo a él lo idolatro y eso no va a cambiar. Quizás ellos sí nos miran distinto que antes por habernos ido al LIV, pero eso es cosa de ellos que se lo tomaron personal, no sé por qué razón. Yo no podría entender por qué", agregó.

