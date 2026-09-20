Chile suma tres nuevos oros en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

La jornada dominical se está tiñendo de oro para Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, luego de sumar tres nuevas preseas doradas a la que ya había obtenido en la apertura de este día Gustavo Kretschmer en el slalom ddel Esquí Náutico.

Fue en esta misma disciplina que Martín Labra se quedó con el primer lugar de la competencia de las figuras con una puntuación de 12.590, prueba donde se hizo el un-dos gracias al galardón de plata de Matías González.

Los festejos siguieron en la equitación, donde Mateo Garín, montando a Dakota, se alzó con el triunfo en el salto, prueba final del concurso completo, donde se logró el bronce por equipos. A Garín se sumaron Felipe Streitt en ZG Kinggraaf y Juan Canales en Tinquilco.

La Natación Artística completó todas las pruebas con medallas de oro gracias a la victoria del equipo mixto, donde fueron ampliamente superiores a sus adversarios.

Estas cuatro preseas de oro de la jornada matinal de este domingo 20 de septiembre totalizan 27 primeros lugares que, con una semana más por disputar distintas pruebas, hacen albergar pronósticos positivos de reeditar e incluso superar las 38 que se consiguieron en la edición anterior, realizada en Asunción del Paraguay el 2022.

PURANOTICIA