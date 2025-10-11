Joaquín Montecinos rompió el silencio luego de su abrupta salida de O'Higgins

En un extenso mensaje compartido en su cuenta de Instagram, el atacante indicó que "por primera vez en mi carrera me toca salir anticipadamente de una institución… una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado".
Joaquín Montecinos se manifestó luego de su abrupta salida de O'Higgins, cuadro que llegó a acuerdo con el delantero para poner fin de manera anticipada a su contrato.
En un extenso mensaje compartido en su cuenta de Instagram, el atacante indicó que "por primera vez en mi carrera me toca salir anticipadamente de una institución… una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado".
"Estoy convencido de que la vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta", continuó el ex futbolista de Audax Italiano.
Acto seguido, "Joaco" envió una sutil crítica a la actual administración del elenco celeste. "Gracias también a la familia Abumohor por creer en mí. No tengo dudas de que, si hubiesen estado al mando, esto jamás habría ocurrido. Los caracteriza la calidad humana y el conocer en profundidad todo lo que pasó".
El otrora seleccionado nacional también le habló directamente a los hinchas rancagüinos, admitiendo que "entiendo totalmente su enojo y les pido nuevamente disculpas si en algún momento los pasé a llevar. A pesar de todo, me voy muy agradecido con ustedes. Hasta el último partido que jugué sentí su apoyo".
Montecinos finalizó su publicación con una última frase para los fanáticos del Capo de Provincia. "No crean todo lo que se dice… no todo lo que brilla es oro", cerró.
