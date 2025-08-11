Joaquín Montecinos rompe el silencio tras frustrado arribo a Colo-Colo: "Es un momento de mucha rabia contra mí"

Joaquín Montecinos estaba en el centro de la polémica después de que hace unas semanas pidiera no ser convocado en O'Higgins, debido a una opción de partir a Colo-Colo, cosa que finalmente no se concretó y tuvo que quedarse en el cuadro celeste.

Por eso, en las últimas horas el delantero rompió el silencio a través de sus redes sociales y se desahogó tras quedar fuera de las citaciones en el conjunto rancagüino, luego de quedar rota su relación con el técnico Francisco Meneghini.

"Han sido días de mucha reflexión, días difíciles, porque ocurrieron muchas cosas que jamás pensé que iban a pasar. Mi mensaje es que el compromiso con la institución está desde el día uno, estoy muy agradecido con la gente de O'Higgins en general", comenzó diciendo el atacante en su cuenta de Instagram.

"Sé que es un momento de mucha rabia contra mí, por lo que sucedió. Yo busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que este era el siguiente paso y me la jugué. Siento que se malinterpretó todo, que hubo muchas cosas que dijeron personas que ni siquiera hablaron conmigo. Jamás voy a estar de acuerdo con el odio, con la rabia, con la mala intención, con las amenazas y cerré mis redes sociales por lo mismo. Estoy acostumbrado a recibir críticas, porque así es el fútbol lamentablemente, pero mi familia no. Por eso fue un momento muy difícil", añadió.

Además, explicó que "de lo que se habló, hay muchas cosas que son verdad. Como que me la jugué por ir a jugar a otro club, pero no por desmerecer a la institución, sino por una oportunidad y siento que se han hablado muchas cosas que han hecho mucho daño. Voy a tratar de revertir esta situación con trabajo".

Por último, Montecinos agregó: "Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar y voy a hablar en la cancha. Quiero demostrar que tengo mucho compromiso por la camiseta, mucho orgullo por representar a O'Higgins. Mi mensaje es no incitar al odio, nunca, porque no me conocen, ni hablaron conmigo para preguntarme qué estaba pasando. El día de mañana esto solo va a ser una anécdota".

