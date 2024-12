Jhojan Valencia en su presentación en la UC afirma que "el fútbol chileno es más competitivo que la MLS"

Universidad Católica ya tiene formalmente a su segundo refuerzo de cara a la temporada 2025. Después de presentar oficialmente al lateral Dylan Escobar, este jueves fue el turno del volante colombiano Jhojan Valencia.

En conferencia de prensa, el mediocampista de 28 años y quien proviene del Austin FC de la MLS, entregó sus primeras palabras como flamante fichaje del conjunto de la franja.

"Llegué a un grande del fútbol chileno. Hay un grupo muy unido, con ganas de trabajar y salir adelante. Me ha llamado mucho la atención las instalaciones, es un predio hermoso y el estadio nuevo va a ser increíble. Lo que más me motivo de venir al fútbol chileno fue volver a competir. No digo que en la MLS no se compita, pero creo que el fútbol chileno es un poco más competitivo. Sabemos que los equipos chilenos siempre están peleando torneos internacionales y me motivó mucho eso", expresó el futbolista.

Sobre sus primeros días en suelo nacional, sostuvo que "a pesar de que viví varios años acá en Chile, creo que no conocía Santiago, pero ha sido muy lindo. Creo que con mi familia nos vamos a adaptar muy bien aquí".

Además, reconoció que todavía no conversa con el técnico Tiago Nunes: "No he tenido la oportunidad de charlar muy bien con el profe y en qué posición voy a jugar. Hasta ahora estamos en un reacondicionamiento físico y después de la pretemporada creo que vamos a hablar sobre la posición del juego y lo que le gusta a él".

En cuanto a sus cualidades dentro de la cancha, comentó que "siempre me he caracterizado por ser un volante agresivo en la marca, que le gusta pelear todos los balones y encontrar su volante 10 sin marca. Me gusta filtrar balones, hacer cambios de frente y ayudar tanto ofensivamente como defensivamente. Lo que van a encontrar de Jhojan Valencia en la Católica va a ser eso, además del compromiso por la camiseta. Soy un jugador que no se va a ahorrar ninguna gota de sudor por el equipo y que hará lo mejor por sus compañeros y el club".

Por último, reveló que su padre Manuel Valencia, campeón con Santiago Wanderers en 2001, fue clave para arribar a la UC: "Cuando llegué acá me di cuenta que mi papá dejó historia en Chile. Eso me alegra mucho y me llena de orgullo saber que mi papá es recordado de muy buena manera. Antes de tomar la decisión de venir a Católica hablé con él y me ayudó mucho a tomar esta decisión. Él ya sabía lo que era el fútbol chileno, conocía a prácticamente todo el entorno. Vivimos acá cinco años, mi hermano pequeño es de acá y tenía muy buenas referencias".

