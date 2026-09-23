Jesús Martínez conquista el oro en canotaje y suma la presea N° 32 para el Team Chile en los Suramericanos 2026

Nueva medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina.

Esta vez, la presea llegó de la mano del canotaje, en la especialidad de kayak cross, gracias a la destacada actuación del deportista nacional Jesús Martínez.

El deportista criollo mostró un gran nivel para imponerse en la contrarreloj, registrando un tiempo de 36 segundos y 80 centésimas, con el que superó por apenas dos centésimas al brasileño Murillo Sorgetz.

En tanto, el otro chileno en competencia, Andraz Echeverría, finalizó en el octavo lugar.

De esta manera, la delegación nacional acumula 32 preseas de oro, manteniéndose a dos medallas de Venezuela en la disputa por el cuarto lugar del medallero de los Juegos Suramericanos 2026.

En total, Chile suma 104 podios, cifra que contempla, además de los primeros lugares, 35 medallas de plata y 37 de bronce.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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