Javier Correa: "Tenemos que meternos en la Copa Sudamericana y darle una alegría a la gente"

Cuando faltan tres fechas para que termine el Campeonato Nacional, Colo-Colo lucha con todo por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Uno que se refirió a ese único objetivo por el que puede pelear el Cacique en esta recta final del certamen fue el delantero argentino Javier Correa.

"El año fue irregular y ojalá lo podamos terminar de la mejor manera, metiéndonos a copa, y dar una alegría a la gente", expresó el atacante en diálogo con ESPN.

Además, añadió: "A pesar de todos los malos tragos que le hemos hecho pasar, la gente nos acompañó, nos da cariño y nos toca devolverlo dentro de la cancha. Estamos al debe, el año pasado en estas fechas estábamos festejando y por ahí te queda ese sabor amargo, sabemos que esto es fútbol".

Por último, el trasandino agregó: "No nos podemos entregar, no nos podemos dar por vencido y nos tenemos que meter en algo importante".

Consignar que Colo-Colo marcha en el octavo puesto de la tabla, con 41 puntos, a dos de Audax Italiano, que cierra la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

