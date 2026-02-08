Javier Correa se disculpa tras polémica celebración ante Everton

El delantero de Colo Colo, Javier Correa, se vio obligado a aclarar y disculparse públicamente luego del gesto que realizó tras convertir un gol en la victoria de su equipo frente a Everton, en el estadio Monumental.

El episodio ocurrió luego de anotar el segundo tanto del compromiso, cuando el atacante argentino llevó su dedo a la boca en señal de silencio, acción que fue interpretada como una provocación y generó molestia entre la hinchada alba.

Ante la polémica, Correa utilizó sus redes sociales para entregar su versión de los hechos y ofrecer disculpas. “Si se malinterpretó mi festejo de gol, lo aclaro acá, no fue dirigido a la gente ni a nadie en especial”, señaló el jugador en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, el trasandino agregó: “Pido disculpas si lo tomaron así, un abrazo a todos y a seguir trabajando”, buscando dar por cerrado el episodio y reafirmar su compromiso con el club y los hinchas.

Cabe destacar que gracias a este resultado, Colo Colo sumó su primer triunfo del torneo, alejándose de la parte baja de la tabla y ganando tranquilidad de cara a las próximas fechas del Campeonato Nacional.

PURANOTICIA