Javier Correa recibió duro castigo tras sus fuertes dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa

El Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó una decisión sobre el caso de Javier Correa, quien fue denunciado por ácidas críticas al árbitro Nicolás Gamboa después de la derrota de Colo-Colo ante Huachipato por Copa de la Liga.

Si bien en un momento ser especuló con que el atacante podía recibir diez fechas de suspensión, finalmente el castigo se quedó en cuatro compromisos, los cuales pueden ser apelados ante la Segunda Sala del organismo.

De confirmarse la sanción, el argentino no estaría disponible para el reinicio de la Liga de Primera, perdiéndose los choques ante Deportes Limache (26/07), Everton (02/08), Unión La Calera (09/08) y O’'Higgins.

Cabe recordar que tras el cotejo con los "acereros", el trasandino indicó que "el árbitro hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve".

"Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más", sumó.

Cabe señalar que Correa puede jugar en Copa Chile, ya que dicho torneo es federativo y no pertenece a la ANFP.

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