Javier Correa en su presentación como refuerzo de Colo-Colo: "Vengo al club más grande de Chile"

Colo-Colo presentó a Javier Correa como nuevo refuerzo de cara al exigente segundo semestre que afrontará.

En la conferencia de prensa, el atacante, quien proviene de Estudiantes de La Plata, entregó sus primeras palabras con la camiseta del cuadro albo y explicó los motivos por los que decidió arribar y la presión por jugar en el conjunto de Macul.

"Me motivó la institución, que vengo al club más grande de Chile, así que no había mucho que pensar. Las expectativas creo que se van cumpliendo día a día, quiero tratar de disfrutar y acomodarme. Sé que tengo una responsabilidad muy grande como dijo el presidente (Aníbal Mosa), pero trataré de llevarla con la mayor tranquilidad y trabajo", expresó el ariete trasandino de 31 años.

"Eso no me desvía de mi objetivo que es trabajar y a base de eso se van dando los resultados. No vengo más que a aportar mi granito de arena al equipo. Sé a la institución que vine y el paso que estoy dando en mi carrera", añadió.

Además, agregó: "Es muy difícil describirse a uno mismo. Lo único que sé es que voy a dar todo de mi parte. Me voy a pelar el cuerpo para los resultados se me den y la pelota entre al arco. Después se darán cuenta si les gusto, pero la garra y la entrega no la negocio".

También, valoró su presente goleador, luego de anotar 10 goles con Estudiantes en el primer semestre de 2024: "Llego bien, contento y con mucha ilusión. En el día a día vamos a ver si estoy para jugar. Ahora me toca acomodarme y después se verá".

Por último, Correa se refirió a las comparaciones con Juan Martín Lucero. "Creo que Martín en su momento trabajó bien e hizo bien las cosas, pero yo no estoy para hacerle sombra a nadie, sino que escribir mi propia historia. Vengo a trabajar para eso, así que no me comparo, porque tengo que hacer mi propio recorrido en este club que confío en mí".

