Javier Altamirano se desmarca de la dirigencia de la U por la Supercopa y asegura que "uno como jugador siempre quiere jugar"

Debido a la cercanía con el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima, la dirigencia de Universidad de Chile no quiere disputar este domingo la Supercopa ante Colo-Colo, la cual está programada para las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

Sin embargo, los jugadores del cuadro azul no tienen la misma postura de la directiva, pues Javier Altamirano dejó en claro que desea jugar el Superclásico.

"Eso no nos incumbe a nosotros (sobre la decisión de si se disputará la Supercopa). Nosotros nos preparamos día a día para lo que se nos viene nomás", expresó el futbolista a la salida del CDA de La Cisterna.

Además, aseguró que no tenía conocimiento de la petición del club para reprogramar el partido. “Mi foco es Universidad de Chile, pero en ese momento estaba en la selección, así que no sabía mucho del tema”, afirmó.

"De mi parte siempre quiero jugar. Los que deciden son otras personas, pero uno como jugador siempre quiere jugar", añadió el exmediocampista de Estudiantes de La Plata.

PURANOTICIA