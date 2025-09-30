Jarry volvió al tour con lamentable caída ante el 286 del mundo y sumó sexta derrota seguida

Nicolás Jarry no jugaba un partido desde que fue eliminado en su estreno en el US Open y esta semana volvió al circuito. Eso sí, lo hizo con una bochornosa derrota.

El chileno, segundo cabeza de serie, cayó este martes por 7-6 (4) y 6-3 ante el 286 del mundo, el alemán Tom Gentzsch, en su debut en el Challenger de Villena, en España, tras dos horas y tres minutos de un partido que se tenía que disputar el lunes, pero fue postergado para esta jornada por lluvia.

El "Príncipe" nunca se sintió cómodo en la pista ni pudo hacer daño a su rival y no aprovechó ninguna chance de quiebre de las que se generó. De hecho, sobre el cierre de la primera manga tuvo dos set points en el duodécimo game, pero no las concretó y se definió en un tiebreak donde el germano se impuso por 7-4.

En tanto, en el segundo episodio entregó su servicio en el sexto juego y cuando el europeo sacó 5-3, tuvo tres bolas de break, pero las desperdició con tres errores no forzados y luego Gentzsch sentenció la victoria con un ace.

De esta manera, Jarry no logra levantar cabeza tras el buen Wimbledon que realizó, donde alcanzó octavos de final desde la qualy, y ya acumula seis derrotas consecutivas, tras Kitzbühel, Masters 1000 de Cincinnati, Winston-Salem, US Open y la de ahora en Villena.

