Japón mostró sus credenciales en el Mundial Sub-20 con una sólida victoria sobre Egipto

Japón abrió la acción del Mundial sub 20 en el estadio Nacional con un contundente triunfo por 2-0 sobre Egipto, mostrando sus credenciales y dejándole tarea a Chile, su próximo adversario, que en un rato más debuta en el mismo recinto frente a Nueva Zelanda.

Tras un inicio que fue favorable para el cuadro nipón, que clasificó tras ser semifinalista en la Copa Asiática, los faraones lograron inclinar la balanza a su favor y hasta tuvieron una ocasión clara con un cabezazo que pasó apenas desviado (16').

Sin embargo, el equipo que ocupó el cuarto puesto de la eliminatoria africana no pudo sostener la intensidad de un rival que en el minuto 25' se encontró con un penal a su favor, el cual su capitán Rion Ichihara se encargó de cambiar por gol.



El elenco del Magreb acusó el golpe y aunque tuvo en Seif Safaga a su revulsivo, sus compañeros no se contagiaron con su intensidad ni estuvieron cerca de emparejar las cifras del descanso.

Los pupilos de Yuzo Funakoshi no dieron chance para que su adversario reaccionara en la segunda mitad y con un disparo ajustado al poste izquierdo del golero, Hisatsugu Ishii estableció el 2-0 (48').

A pesar de la obligación que tenía de al menos acortar distancias, la escuadra árabe casi no inquietó al guardameta Alexandre Pisano, quien tuvo una jornada tranquila en Ñuñoa, más allá de algunos balones aéreos que fueron despejados por la defensa.



De esta manera, Japón se instaló momentáneamente a la cabeza del grupo a la espera de lo que suceda en unas horas más entre Nueva Zelanda y la Roja, que se verá las caras con el combinado oriental el próximo martes a las 20 horas.

Egipto, en tanto, tratará de enmendar el rumbo ese mismo día cuando enfrente al representativo oceánico desde las 17:00.

Japón

Alexandre Pisano; Rei Umeki (Soichiro Mori, 87'), Kazunari Kita, Rion Ichihara, Keita Kosugi; Katsume Fuse, Shunsuke Saito (Yumeki Yokoyama, 66') Hisatsugu Ishii, Yuto Ozeki (Nelson Ishiwatari, 73'), Ryunosuke Sato (Sora Hiraga, 87'); Soma Kanda (Rento Takaoka, 73'). (DT: Yuzo Funakoshi)

Egipto

Ahmed Wahp; Tebo Gabriel, Abdullah Boustenji, Ahmed Abdin, Mohab Samy; Selim Telib (Mohamed El Sayed, 62'), Ahmed Kabaka, Seif Safaga (Moataz Mohamed, 62'); Hamed Abdallah (Omar Moawad, 71'), Ahmed Naiel (Amr Khaled, 83'), Mohamed Abdallah (Moamen Sherif, 83'). (DT: Osama Nahib)

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA