Japón golea a Túnez: Los nipones ganaron de forma contundente en el Estadio Monterrey

La Selección de Japón, ganó, gustó y goleó en el partido 1000 de las Copas del Mundo en el estadio Monterrey frente a Túnez que, por segundo juego consecutivo en Nuevo León, recibió más de cuatro goles, lo cual sentencia su participación en el Mundial 2026.

Japón obtuvo un triunfo merecido en territorio nacional con un Ayase Ueda que tomó el rol de figura gracias a su par de anotaciones frente a Túnez. Daichi Kamada anotó de taquito antes de los 5 minutos del partido y Junya Itō venció al portero Aymen Dahmen en el mano a mano para empezar a cocinar la goliza nipona en laSultana del Norte.

De esa manera la escuadra japonesa llegó a cuatro unidades y a raíz de esta victoria amplia, empató en goles de diferencia a los Países Bajos en el Grupo F teniendo posibilidades de conquistar el liderato del Grupo F en la última fecha ante la Selección de Suecia. Por otro lado, Túnez intentará despedirse con la frente en alto cuando se encuentre a los neerlandeses en la última fecha de esta primera etapa del Mundial 2026.

PURANOTICIA / INFOBAE.COM