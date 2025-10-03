Japón arrasó con Nueva Zelanda y avanzó a cuartos del Mundial Sub-20 con puntaje perfecto

El frío y la llovizna que se hicieron presentes este viernes en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso no aguaron la sólida actuación de Japón, elenco que goleó por 3-0 a Nueva Zelanda y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 con puntaje perfecto.

Con su clasificación asegurada antes de este encuentro, el técnico Yuzo Funakoshi prefirió darle descanso a varios titulares, incluido el arquero Alexandre Pisano. La escuadra oceánica, en cambio, dispuso de sus mejores hombres para tratar de abrochar su paso a la siguiente fase.

Sin embargo fueron los "samurais" quienes impusieron su juego y se fueron al descanso ganando por la cuenta mínima gracias a un potente zapatazo de Kosei Ogura (20'), quien puso el balón en un lugar imposible para el portero Henry Gray.

Los "Youth All Blacks" no dieron señales de reacción en el complemento y como si esto no fuera suficiente, Jayden Smith convirtió en propia puerta cuando intentó despejar casi desde la línea un tiro de Sora Hiraga (67').

Y cuando el partido ya expiraba, el conjunto asiático armó un veloz contragolpe que terminó en una espectacular definición de Hisatsugu Ishii, quien eludió al guardameta y con un sutil toque impulsó la pelota hasta el fondo de la red.

Con esta contundente victoria, el combinado nipón se consolidó como sólido líder del grupo A con nueve puntos de nueve posibles, superando por seis al anfitrión Chile, que pese a tener las mismas tres unidades de Egipto y Nueva Zelanda, se benefició del criterio de Fair Play para pasar de fase como sublíder, dejando a los africanos a la espera de definir a los mejores terceros y los isleños como colistas absolutos ya eliminados.

En octavos de final, Japón se verá las caras con uno de los mejores terceros de los grupos C, D o E, que por ahora estaría siendo Sudáfrica.

