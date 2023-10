"Jamás me olvidaré": La autocrítica de Gabriel Suazo tras fallar inmejorable ocasión de gol ante Liverpool en Europa League

Gabriel Suazo hizo un meaculpa tras errar un gol cuando se encontraba solo frente al arco en el partido entre el Liverpool y el Toulouse por la Europa League. La acción ocurrió al iniciarse el segundo tiempo, con el marcador 3 a 1 en favor de los ingleses.

A los 46', una mala salida del arquero Caoimhín Kelleher fue aprovechada por un jugador del equipo francés, quien cedió al chileno que se encontraba en inmejorable sitio para anotar y con el guardavalla de los rojos fuera de acción.

El balón quedó en bandeja para Suazo, que no dudó y le pegó con todo. El problema es que tiro le dio en el muslo Trent Alexander-Arnold, el único defensa del Liverpool que se encontraba en la línea del arco, despejando la oportunidad.

Cabe destacar que el duelo finalmente terminó 5 – 1 a favor de los locales.

Precisamente por ello es que el ex Colo-Colo hizo su autocrítica en redes sociales: “Jamás me olvidaré de ese gol. Aún no lo puedo creer, pero así es el fútbol. No decaeré jamás y seguiré siempre hacia adelante, para atrás ni para tomar impulso”, escribió en una historia de Instagram.

VIDEO:

(Imagen: AFP)

