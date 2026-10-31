Jaime Vera tendría todo acordado para dirigir a Curicó Unido en 2027

El experimentado director técnico nacional Jaime Vera estaría a detalles de concretar su regreso a los banquillos de cara a la temporada 2027.

Según el portal Primera B, el "Pillo" tendría todo acordado para hacerse cargo de Curicó Unido, cuadro que tras luchar por no bajar de categoría, terminó en el 13° puesto de la Liga de Ascenso.

Cabe recordar que tras conquistar el título de la Segunda División Profesional 2025 con Deportes Puerto Montt, el entrenador asumió como nuevo estratego de Rangers luego de la salida de Erwin Durán.

Sin embargo, la aventura de Vera por el elenco maulino no resultó como esperaba y fue cesado de sus funciones al cabo de ocho compromisos, dejando al equipo en zona de descenso después de sumar apenas dos puntos.

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