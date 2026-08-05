Alejandro Tabilo ya tiene rival en Montreal: enfrentará al ex 'top ten' Hubert Hurkacz

El tenista chileno Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) ya conoce a su rival para su debut en el Masters 1.000 de Montreal, en Canadá, luego de quedar libre en la primera ronda gracias a su condición de 25° cabeza de serie.

El nacional enfrentará al polaco Hubert Hurkacz (73° del mundo), ex número seis del ranking ATP y otrora pupilo de Nicolás Massú, quien avanzó a la segunda ronda tras imponerse al estadounidense Marcos Girón por 7-5, 4-6 y 6-2, en una hora y 55 minutos de partido.

El duelo entre "Jano" y "Hubi", quienes nunca se han enfrentado en el circuito ATP, fue programado para este miércoles, en el tercer turno de la cancha nueve, por lo que está previsto que comience cerca de las 15:00 horas.

En caso de imponerse al europeo, Tabilo avanzará a la tercera ronda, donde enfrentará al ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (6° del mundo), ex número uno del ranking ATP, y el neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).

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