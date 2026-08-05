Vozinha comparte su primer mensaje en redes como nuevo refuerzo de Colo-Colo

Luego de varios días de incertidumbre por el retraso en su llegada a Chile, Vozinha fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo-Colo.

El arquero de 40 años, quien fue una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026, firmó este lunes su contrato con el cuadro albo. Un día después, realizó su primer entrenamiento junto al plantel y posteriormente fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación.

Tras su presentación, el guardameta realizó su primera publicación desde Chile a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje que rápidamente recibió felicitaciones desde distintos países.

"Llegada a Chile, exámenes médicos completados y contrato firmado. Muy feliz de ser parte de esta gran familia y motivado para dar lo mejor en cada desafío. ¡Vamos Colo-Colo!", escribió el portero.

Posteriormente, Vozinha acompañó la publicación con imágenes de su primer entrenamiento junto al plantel de Colo-Colo en el Estadio Monumental.

PURANOTICIA