Jaime García y supuesta indisciplina de Pablo Aránguiz en Ñublense: "Soy un DT para el que los códigos son sagrados"

Jaime García, director técnico de Ñublense, se refirió a la supuesta indisciplina protagonizada por el volante Pablo Aránguiz, hecho que le habría valido la marginación de los partidos de los "Diablos Rojos" ante Deportes Copiapó y Huachipato.

Si bien en su oportunidad el estratego apuntó a que se trataba de una "decisión técnica", de acuerdo con AS Chile, el real motivo para dejar fuera de la nómina a "Garrita" y a Manuel Rivera tiene que ver con un acto de indisciplina, en el contexto de las tardes libres que brinda el entrenador a los jugadores.

En ese sentido, desde el club indicaron al citado medio que "la mayoría de futbolistas que tienen familias en Santiago se van de Chillán cuando tienen horas libres. Se ponen de acuerdo y viajan en grupo. Se devuelven en la madrugada y llegan directo a entrenar".

Pero no todos cumplieron con lo acordado. El caso más problemático es el de Aránguiz: el ex Universidad de Chile "se presentó en malas condiciones", sostuvieron desde la tienda ñublina. Rivera, en tanto, simplemente no llegó a las prácticas.

En diálogo con TNT Sports, el entrenador confesó: "Tengo que esperar que se dé el momento para citarlo. Puede ser mañana o después. Siempre he dicho que mi forma de ser, de pensar, de ver el fútbol, será siempre mantener una línea".

"Está a disposición. No estuvo por una disposición técnica mía. No voy a hablar de lo que se ha dicho, porque yo cuido mucho el interior del camarín, es como una casa. Soy un técnico para el que los códigos son sagrados", agregó García.

PURANOTICIA