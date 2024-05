Jaime García rayó la cancha en Wanderers: "Conmigo va a haber transparencia"

Un amargo debut en la banca de Santiago Wanderers el técnico Jaime García, luego de que su equipo no supiera mantener la ventaja en su poder y perdiera por 2-1 ante Deportes Antofagasta, resultado que dejó a los caturros en antepenúltima ubicación del torneo de Ascenso.

Ad portas del cierre de la primera rueda del certamen y con la apertura del mercado de pases, ya algunos nombres como Joaquín Moya y Maximiliano Quinteros han aparecido en el horizonte del Decano.

Pero el estratego prefirió la cautela y aseguró que "no voy a hablar con nadie, porque tengo jugadores que todavía no terminan la primera fase. Soy súper respetuoso y siempre he buscado eso en el fútbol, y eso es lo que me ha dado una identidad como técnico, la que no voy a perder".

En la misma línea, y si bien se mostró abierto a recibir nuevos elementos, el cartagenino dejó en claro que "los jugadores que nosotros le comentemos a la dirigencia es porque van a ser por el bien de Wanderers, no para el bien mío, ni para el de un representante".

"Conmigo va haber transparencia, no soy vendible. ¿Qué más quieres que te diga con eso? Vendible no, prefiero salirme de esto y trabajar en cualquier otra cosa. Prefiero que me digan que soy mal técnico, raramente un vende humo. Siete años me saqué la mierda para poder llegar a donde estoy", complementó el "Búfalo".

Por último, García remarcó que "aquí en Chile se ha perdido el respeto al hincha. De hecho, es una de las cosas por las que me voy de tarro y hablo de más. El fútbol es del hincha, el que quiera me cree y el que no, no, pero siempre ha sido así".

