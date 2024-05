Jaime García evita hablar de refuerzos en S. Wanderers y afirma que "no voy a tener miedo si hay que poner a algún niño"

Jaime García tuvo su estreno en la banca de Santiago Wanderers este domingo en la derrota por 2-1 como local ante Deportes Antofagasta.

Tras el cotejo, el estratego no quiso hablar de contrataciones de cara al próximo mercado invernal de fichajes del fútbol chileno.

"Sería una falta de respeto hablar de refuerzos. Obvio que cuando quieres enfrentar una segunda rueda, cuando llegue el momento se tendrá que ver dónde se puede necesitar más alguien que nos ayude y aporte. No traeré gente por traer ni por compromiso. Trabajo para el beneficio del club. Traeré jugadores que tengan las características que busco para el equipo, pero hablar de algo ahora, cuando no pasamos un buen momento, hay que frenar un poquito. Hay que esperar estos dos partidos para hacer un análisis de qué ha estado pasando ahora y para atrás", expresó el DT.

"Si junto todo eso, tenemos que mejorar desde ahí para adelante. Yo me puedo excusar, pero no. Soy el responsable y el culpable de los cambios. Tengo que darles una motivación extra a los jugadores para buscar un triunfo y el segundo triunfo. Sería muy fácil excusarme y no lo haré. Tenemos que mejorar todo en conjunto. No pienso en otra cosa que el beneficio del club y el renacer de esta institución", añadió.

Además, agregó: "No voy a tener miedo si hay que poner a algún niño en el equipo. (Carlos) Muñoz es hincha del equipo, Marcelo (Cañete) es un tipo grande. Los dos le hacen un aporte al club. Cuando pasa este tipo de cosas todo es malo y lo entiendo así. Veremos dónde tengo que echar mano para sacar y revertir esto. El tema de cadetes es a nivel nacional. Cuando a los niños se les meten pajaritos y los buscan como inversión, después lo pierdes por un año porque llegan cinco personas y le ofrecen de todo. He luchado más de tres años, yo hablo la verdad. A los niños hay que hacer que se preocupen de entrenar y jugar".

Por último, García sostuvo que "si tengo que sacar a algún chico de la sub-21 o la sub-18, obviamente lo haré con la tranquilidad que corresponde. Sé que lo sacaré adelante".

