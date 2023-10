Jaime García: "Es mentira que me junté con gente de Universidad de Chile"

Tras la salida de Jaime García de la banca de Ñublense, su nombre surgió como candidato para reemplazar a Mauricio Pellegrino, muy cuestionado en Universidad de Chile por la mala racha en el cuadro azul.

De hecho, hasta se habló de acercamiento entre las partes. Sin embargo, García lo desmintió y aprovechó de asegurar que en diciembre volverá a estar disponible para dirigir.

"Estoy de vacaciones y de diciembre en adelante estoy disponible. Es mentira que me junté con gente de Universidad de Chile", reconoció en conversación con DirecTV.

Además, expresó su sueño de dirigir en el fútbol extranjero: "Me gustaría buscar ese salto de calidad de ir afuera. Por un sueño, algo que yo quiero y me he ido preparando. He tenido un recorrido fuerte con ripios, y me he ganado ese sueño de dirigir afuera".

En cuanto a su salida del elenco chillanejo, apuntó al "desgaste o fatiga. Siempre dije que hay momentos en los que uno tiene que decidir y salir. Jamás sentí falta de compromiso, hay un desgaste de tiempo y cuando se conversa, no hay nada más que hablar".

Por último, defendió al técnico de la Selección chilena, Eduardo Berizzo, sobre su decisión de marginar a Claudio Bravo: "El seleccionador tiene las riendas de citar a quien estime conveniente y está el jugador que merece todo el respeto. Si el técnico no lo cita o él no viene, son decisiones respetables. En forma personal, (Bravo) es el mejor arquero del fútbol chileno".

