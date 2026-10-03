Defensa de Universidad de Concepción critica expulsiones ante Huachipato: "Es un tiro en los pies"

Universidad de Concepción perdió la noche de este viernes ante Huachipato un partido que asomaba como clave para salir de la zona de descenso, el cual además estuvo marcado por dos jugadas que inclinaron la balanza en favor de los acereros.

Es que al inicio del segundo tiempo, el volante Cristhofer Mesías vio la tarjeta roja por reclamos al árbitro (46'), misma suerte que corrió el capitán penquista Osvaldo González en el epílogo del cotejo (86').

Lejos de salir en auxilio de sus compañeros, el defensa Miguel Barbieri no ocultó su molestia por las expulsiones que terminaron mermando las posibilidades del Campanil, penúltimo de la Liga de Primera.

En conversación con TNT Sports, el zaguero indicó que "cometimos errores individuales a la hora de las expulsiones, que no podemos cometer. Jugar con diez y después nueve es un tiro en los pies, no solo para este partido, sino también para el que viene. Nos jugaremos la vida en El Salvador (contra Cobresal) e iremos sin nuestro capitán (Osvaldo González) y sin nuestro titular (Cristhofer Mesías)".

"Son cosas a corregir, son gente grande y lo vamos a hablar en el vestuario. Ellos saben que se equivocaron", complementó el futbolista argentino.

Sobre el nivel exhibido por el conjunto forero, el central aseguró que "creo que el equipo se entrega. Tenemos las situaciones, pero nos falta un poquito y hay que ajustar, porque ya no tenemos mucho margen".

Por último, de cara al encuentro del próximo sábado ante Cobresal, último elenco que estaría manteniendo la categoría, Barbieri remarcó que "no tenemos margen de error. Nos quedan siete finales y en la próxima fecha vamos a jugar con un rival directo, así que tenemos que ir a ganar y tratar de salir de la zona de descenso".

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