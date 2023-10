Iván Zamorano sugiere a Guardiola o Mourinho para reemplazar a Eduardo Berizzo en la Selección

La goleada por 3-0 sufrida ante Venezuela en Maturín por las Clasificatorias dejó a Eduardo Berizzo en la cuerda floja como técnico de la Selección chilena, y nuevamente comenzaron a surgir nombres como posibles candidatos para reemplazar al argentino.

Uno que se refirió a la complicada continuidad del "Toto" fue Iván Zamorano, histórico ex capitán y otrora goleador de la Roja, quien en conversación con Las Últimas Noticias, expresó: "Berizzo ha tenido cosas buenas y otras no tan buenas. Aunque cortar el proceso de raíz ahora no sería buena idea. Salvo que haya un Plan B o C de la Federación con un técnico de capacidades extraordinarias".

Consultado sobre nombres para sustituir al DT, "Bam Bam" no lo pensó y dio a dos estratego de categoría mundial: "José Mourinho o Pep Guardiola".

"Si tienes un entrenador que te pueda cambiar la mentalidad, bienvenido sea. Pero es cosa de planificar bien. Las eliminatorias son demasiado largas y Chile debe mejorar muchísimo", enfatizó.

Además, recordó con nostalgia el paso de Marcelo Bielsa en el combinado nacional: "Cambió todo, es un técnico dedicado 24 horas al fútbol. A chicos que recién estaban comenzando los formó con una mentalidad de que querían ser campeones del mundo. Los agarró después del gran trabajo de Sulantay".

"La continuidad la tuvo Sampaoli y después nos ha costado mucho encontrar un entrenador de envergadura mundial, que siga marcado etapas importantes para el fútbol chileno", complementó.

Por último, sobre el recambio, Zamorano sostuvo: "El nivel es distinto, no podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a encontrar a un Alexis, otro Medel, otro Aránguiz, otro Vidal. Como chileno, es indudable que quiero que la generación que viene sea intensa, que se entregue al 100% para seguir mejorando".

