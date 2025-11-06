Iván Zamorano se compara con otros delanteros: "Lewandowski es el que más se asimila a mí, pero en mi prime, yo era mejor"

Iván Zamorano dejó toda una huella en el fútbol europeo, donde brilló con la camiseta del Real Madrid y luego del Inter de Milán.

En su paso por el programa español El Cafelito TV, el otrora goleador chileno generó todo un debate tras compararse con otros delanteros de talla mundial.

En ese sentido, "Bam Bam" aseguró que en su "prime" fue superior a jugadores como Diego Costa, Álvaro Morata, Edinson Cavani, Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski y Erling Haaland.

Cuando le consultaron por Lewandowski, el ex capitán de la Selección chilena sostuvo: "Es el que más se parece o asimila a mí, pero en mi prime, yo era mejor".

En tanto, sobre el uruguayo Luis Suárez, el mundialista en Francia 1998 comentó: "Con Suárez puede ser un empate".

Por último, Zamorano reconoció que Karim Benzema y Kylian Mbappé están por encima de él: "Yo amaba a Karim, creo que es un jugador muy completo. Lo elijo a él. Y también a Mbappé".

PURANOTICIA