Iván Zamorano quiere al Real Madrid para jugar contra Colo Colo en el centenario albo

Pese a estar en Madrid ejerciendo como comentarista del fútbol español, Iván Zamorano sigue atento al presente del balompié chileno.

El ex capitán y goleador de la Roja se refirió a la actuación del combinado criollo en la última fecha doble de las Clasificatorias, donde empató frente a Perú en Lima y derrotó a Venezuela en el Estadio Nacional.

En conversación con TVN, "Bam Bam" expresó: "Chile había perdido la identidad. En la interna hubo muchas situaciones que permitieron que Vidal no estuviera, pero son jugadores que marcan diferencias, había una necesidad y, en ese contexto, tienen que estar los mejores".

Respecto a la opción de que Fernando Zampedri pueda ser nominado ante su inminente nacionalización, sostuvo: "Si bien es argentino, lleva muchísimo tiempo en Chile. No estoy en contra de su nacionalización, pero a veces existe la posibilidad de darle la opción a jugadores como Damián Pizarro, que de alguna manera, para mí tienen que estar".

Además, valoró el nivel de jugadores que permitieron a Colo Colo conquistar el título del Campeonato Nacional 2024: "Hubo dos factores fundamentales: Brayan Cortés y la unión del equipo, que nunca se preocupó de lo que ocurría externamente. Ahí también creo que fue fundamental Arturo Vidal".

Por último, postuló al Real Madrid, cuadro en el que brilló en la década de los 90, como rival del Cacique para festejar su centenario el próximo año: "Me gustaría llevar al Real Madrid, que juegue con Colo Colo en Chile. Me encantaría que, de alguna manera, se sigan haciendo las cosas bien en Colo Colo y que sea grande no solo a nivel nacional, ojalá ganando otra Libertadores y yo, antes de morirme, quisiera trabajar en Colo Colo".

