Italia debutó en el Mundial Sub-20 con un triunfo con gusto a poco sobre Australia

Ante un impresionante marco de público en el estadio Elías Figueroa Brander, Italia se conformó con la mínima diferencia ante Australia y arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial sub 20.

La Azzurra, subcampeona en la última cita planetaria, impuso sus términos desde un inicio y tomó la delantera en el minuto ocho luego de que la árbitra cobrara penal por una infracción del arquero Steven Hall, quien luego no pudo contener el remate de Mattia Mannini.

Aunque Lorenzo Riccio estuvo cerca de aumentar la diferencia, el cuadro australiano estuvo muy cerca de empatar pero ni Luka Jovanovic (26') ni Daniel Bennie (34') pudieron aprovechar sus oportunidades.



Los Young Socceroos no lograron sostener el ritmo en el segundo lapso al margen de un buen disparo de Paul Okon (61') y dejaron espacios en el fondo que el combinado europeo estaba siendo incapaz de capitalizar a pesar de los cambios que fue haciendo el técnico Carmine Nunziata.

Sobre el final, los tanos se dedicaron a bajarle el ritmo el cotejo y jugar con la desesperación de los dirigidos por Trevor Morgan, que si bien adelantaron las líneas, estuvieron lejos de amagar el triunfo de su adversario.

Así, el equipo del Viejo Continente se instaló en el primer puesto del grupo D, a la espera de lo que ocurra en unas horas más entre Argentina y Cuba. La escuadra oceánica, en tanto, quedó en último lugar.

El próximo miércoles, también en Valparaíso, Italia se verá las caras con los caribeños a partir de las 17 horas, mientras que Australia intentará dar la sorpresa frente a la Albiceleste.



Italia

Alessandro Nunziante; Christian Corradi, Andrea Natali (Francesco Verde, 78'), Wisdom Amey (Jacopo Sardo, 31'); Cristian Cama, Mattia Mannini, Lorenzo Riccio (Emanuele Sala, 78'), Emanuel Benjamin; Mattia Mosconi (Mattia Liberali, 54'), Jamal Idrissou, Alvin Okoro (Ismael Konaté, 54'). (DT: Carmine Nunziata)

Australia

Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastian Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabian Talladira; Daniel Bennie (Tiago Quintal, 75'), Rhys Youlley (Jonny Yull, 78'), Paul Okon-Engstler; Alexander Badolato (Louis Agosti, 78'); Luka Jovanovic (Jaylan Pearman, 65'), Musa Touré (Max Caputo, 65'). (DT: Trevor Morgan)

Árbitro: Katia García Mendoza (México)

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

PURANOTICIA