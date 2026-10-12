Iquique vence a Unión Española y complica sus opciones de liguilla

Deportes Iquique agudizó el mal momento de la Unión Española al vencerlo en el Tierra de Campeones y donde los dirigidos de Ronald Fuentes ven alejarse la posibilidad de ingresar a la liguilla por el ascenso a Primera División.

Los Dragones saben que la opción de meterse en instancias definitorias está fuera de su alcance, pero aun así han querido cerrar la temporada regular ganando la mayor cantidad de partidos posibles.

Como locales hicieron sentir que tenían más armas ofensivas que los hispanos, y a los 19' luego de un pase profundo, César González asistió a Agustín Venezia, que anotó sin mayores complicaciones en la portería de Julio Fierro.

Unión Española, tal cual ha sido en los últimos partidos, no tuvo poder de finiquito y fue incapaz de revertir el marcador, que los deja con seis partidos sin ganar de manera consecutiva, con 36 puntos, a tres de la zona de clasificación, y que, por el fútbol que están mostrando, salvo un vuelco radical en su rendimiento, se sigue viendo difícil.

Iquique entró en racha ganadora, con tres triunfos en línea, y con 34 puntos está en una zona libre de todo peligro y a cinco unidades de la frontera de los equipos que van por un cupo a la Primera División.

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