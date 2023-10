Inter de Milán no estaría satisfecho con el rendimiento de Alexis Sánchez

A pesar de ser anunciado con bombos y platillos en su esperado retorno tras un año en Olympique de Marsella, la segunda experiencia de Alexis Sánchez en Inter de Milán no está resultando como el delantero esperaba.

Es que transcurrido casi un cuarto de temporada, el "Niño Maravilla" solo ha sumado 159 minutos en cancha y no ha anotado goles, situación que no tiene para nada satisfechos ni al técnico Simone Inzaghi ni la dirigencia del elenco lombardo.

Así lo hicieron saber en el medio partidista Inter Live, donde señalaron que "a pesar de no haber sufrido ni una sola lesión en su segunda experiencia en el Inter (al menos hasta este momento), el chileno aún no ha ofrecido el aporte adecuado".

"Apenas 6 partidos hoy para el 'Niño Maravilla' vistiendo la camiseta del Inter en su segunda experiencia con los nerazzurri. La suya, en consecuencia, corre el riesgo de ser una despedida anunciada en verano", advirtió el citado portal.

En la misma línea, argumentaron que aun cuando tiene la opción de renovar por un año más "la promoción de 1988 no tiene muchas alternativas más que simplemente vender. Efectivamente, en el caso de que las cosas no cambien, ese es precisamente el camino que debería acabar tomando el chileno: el del traspaso. No hay muchas dudas al respecto".

Por último, subrayaron que "también debe considerarse el factor de lesión. En los últimos tres años que Sánchez pasó en Milán, más precisamente de 2019 a 2022, Alexis sufrió siete lesiones. No pocas. Sin dar, llegados a ese punto, ningún tipo de garantía a nivel físico".

