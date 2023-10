Insaurralde, héroe del ascenso para Cobreloa: "Me va a llevar unas horas entender lo que he logrado"

Luego de ocho años en la categoría de plata del fútbol chileno, Cobreloa concretó su anhelado retorno a Primera División tras derrotar por un ajustado 2-1 a Rangers y superar en la tabla a sus más cercanos perseguidores, Deportes Iquique y Santiago Wanderers.

El gran héroe del conjunto loíno fue el delantero argentino Cristian Insaurralde, quien gracias a una palomita en el sexto minuto de tiempo añadido, le dio la victoria a los pupilos de Emiliano Astorga y desató los festejos en el estadio Fiscal de Talca.

En diálogo con TNT Sports una vez concluido el compromiso, el atacante abordó la compleja temporada del elenco calameño, remarcando que "me quedo con el sacrificio de todos mis compañeros que durante el año pasamos por un montón de situaciones, donde habíamos arrancado tambaleando en el torneo".

"Sabíamos que era muy difícil, parejo y a base de esfuerzo, de sacrificio, de mucho trabajo, de mucha humildad, pudimos conseguir en las últimas fechas meternos ahí arriba", complementó el trasandino.

Asimismo, destacó "la felicidad del triunfo y poder conseguir este objetivo que se planteó el equipo desde el principio: devolver a Cobreloa donde merece estar. Un equipo tan grande, con tanta historia, merece estar en primera y la verdad estoy feliz de este grupo de compañeros que son increíbles".

En la misma línea, señaló que "de principio a fin peleamos, peleamos, peleamos y hoy logramos que toda la gente esté feliz, sobre todo este grupo que se lo merecía".

Respecto a su agónico tanto que lo dejará en las historia del cuadro naranja, Insaurralde confesó que "uno no dimensiona lo que sucede en ese momento, más que festejar y querer celebrar, que termine el partido. Creo que me va a llevar unas horas entender lo que he logrado, así que mientras tanto a celebrar con mis compañeros y festejarlo".

