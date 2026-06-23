Inglaterra no pudo aprovechar el dominio ante Ghana y sellan un empate sin goles en el grupo L del Mundial

Inglaterra y Ghana repartieron tras igualar 0 a 0 en la segunda fecha del grupo L del Mundial.

En el partido disputado en el estadio de Boston, los europeos tuvieron la disposición plena de la pelota, mientras que los africanos estuvieron replegados y jugando al contragolpe.

Ambos llegaban con una victoria en la primera fecha y buscaban un nuevo triunfo para asegurar su clasificación a dieciseisavos de final del torneo, pero la postura de Ghana fue la de defender cerca de su arco y contraatacar, la de los ingleses fue dominar, pero sin poder concretar.

La más peligrosa de las contras de "Las Estrellas Negras" fue a los 78, cuando Prince Adu corrió desde mitad de cancha para enfrentar mano a mano al arquero Jordan Pickford, pero justo antes de patear, el defensor Marc Guehi se tiró al piso para salvar el arco inglés.

Cerca del final del encuentro, un cabezazo de Nico O'Reilly dio en el travesaño, y el rebote le quedó a Harry Kane, pero el delantero de los "Tres Leones" lanzó el balón muy elevado lejos del arco, sellando el 0 a 0.

En la última fecha del grupo L, Inglaterra jugará contra Panamá el sábado 27. Ghana, por su parte, tendrá su último partido de la fase contra Croacia el mismo día.

(Imagen: FIFA)

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