Independiente oficializó que Felipe Loyola seguirá su carrera en el Pisa de Italia

Independiente de Avellaneda oficializó la salida de Felipe Loyola, quien viajó a Italia para convertirse en flamante refuerzo del Pisa.

Según lo informado por el "Rojo" en sus redes sociales, el chileno fue enviado a préstamo por seis meses a cambio de 1,3 millones de euros, más un bono de 200 mil euros por cumplimiento de objetivos.

Asimismo, desde el "Rey de Copas" revelaron que la operación contempla una obligación de compra del 70% de la ficha del jugador por 5,5 millones de euros, en caso de que "Pipe" dispute cinco partidos con su nuevo equipo.

Por último, agregaron que se acordó con el conjunto negriazul una opción de adquirir el 30% restante del pase del mediocampista por 4,25 millones de euros.

De esta manera, llega a su fin la etapa de Loyola en Independiente, club con el cual disputó un total de 62 partidos, registrando once goles y siete asistencias.

(Imagen: @pipe.loyola)

