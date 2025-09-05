Independiente apelará para frenar la llave entre U. de Chile y Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Independiente de Avellaneda se indignó con el fallo de la Conmebol por los hechos de violencia que se produjeron en el estadio Libertadores de América.

El "Rojo", que fue descalificado de la Copa Sudamericana, quiere paralizar la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la competición.

Según la prensa de aquel país, los de Avellaneda apelarán la sanción completa ante la Conmebol y exigirá que la llave entre azules e "íntimos" se suspenda si no hay una resolución a su respuesta antes de la fecha del primer partido (jueves 18 de septiembre).

En DirectTV, aseguraron que "la directiva ha informado que van a apelar al fallo completo. Está esperando los argumentos del fallo, pero apelará a todo, desde el primer al último punto".

Por su parte, el periodista de TyC Sports, Germán García, detalló que "Independiente apelará toda la sanción y solicitará que se resuelva antes del duelo de cuartos o que se suspenda dicho partido hasta la decisión final".

El club argentino acudiría al tribunal de la Conmebol entre lunes y martes, si es que los fundamentos del fallo son entregados durante el fin de semana.

