Iñaki Gurruchaga de los Cóndores: "Pablo Lemoine es el Marcelo Bielsa del rugby chileno; él nos ha entregado todo"

En la selección chilena de rugby continúan festejando la hazaña de clasificar por segunda vez consecutiva a un Mundial, esta vez al de Australia 2027, con la victoria del sábado pasado frente a Samoa en Viña del Mar.

Ahora el jugador Iñaki Gurruchaga expresó en conversación con radio ADN: "Estamos muy felices, es un sueño poder llevar a Chile a un Mundial. Hemos disfrutado mucho entre nosotros. Como lo empezamos, lo terminamos: todos juntos".

Además, resaltó el trabajo de Pablo Lemoine, head coach de los "Cóndores" y quien anunció que tras la cita planetaria finalizará su proceso en Chile: "Como dijo un compañero de equipo: él es el Marcelo Bielsa del rugby chileno. Nos ha entregado todo lo que sabemos, toda la infraestructura profesional. Todo lo que sabemos del profesionalismo es lo que él nos ha enseñado".

"Todo lo que construimos es su legado: desde la cancha de tierra hasta la de pasto, la ropa. Cómo trascendió el deporte en el país, todo eso es lo que nos dejó. Es nuestro lema: cambiar el rugby chileno", añadió.

Por último, sobre las expectativas para el Mundial de 2027, Gurruchaga sostuvo: "Tenemos que llegar de la mejor forma, esperar el sorteo y los grupos. Estamos todos con el mismo objetivo y queremos al menos ganar un partido; jugar la siguiente fase es nuestro próximo logro".

