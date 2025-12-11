"Impresentables": Presidente de D. Limache desató su ira por penal que le dio a Huachipato el título de Copa Chile

César Villegas, presidente de Deportes Limache, no escondió su furia por la polémica acción que terminó sellando la suerte de su equipo en la final de la Copa Chile ante Huachipato.

La jugada puntual tiene que ver con la atajada del arquero Rodrigo Odriozola a Facundo Pons, en el quinto lanzamiento de la serie y que sentenció la victoria de los siderúrgicos por 4-3.

Sin embargo, la transmisión oficial revisó la tapada del golero uruguayo y en una de las tomas se apreció que no tenía su pie sobre la línea de meta, situación que no fue advertida ni por el juez Piero Maza ni el VAR, decretando la consagración del cuadro de Talcahuano.

Una vez terminado el cotejo en el estadio Codelco El Teniente, el mandamás del conjunto limachino fue consultado sobre lo ocurrido y reveló que tuvo una charla con el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, quien no advirtió ninguna irregularidad.

"Hablamos con Roberto Tobar y nos dijo que estaba bien no repetir el tiro... Son impresentables", respondió visiblemente molesto el dirigente del elenco "cervecero".

PURANOTICIA