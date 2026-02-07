Igor Lichnovsky debuta con triunfo en el colista de la Superliga turca

El defensor chileno Igor Lichnovsky tuvo este sábado su debut oficial con el Fatih Karagümrük SK, y lo hizo de manera positiva al ser titular en la victoria por 1-0 frente a Antalyaspor, en duelo correspondiente a la fecha 21 de la Superliga de Turquía.

Pese a haber arribado hace solo algunos días al conjunto otomano, proveniente del América de México, el zaguero nacional fue considerado desde el inicio y cumplió una correcta actuación, transformándose en uno de los elementos más sólidos de la línea defensiva.

El único tanto del compromiso fue obra de Serginho, quien a los 5 minutos aprovechó un rápido contragolpe y, tras asistencia de Shavy Babicka, apareció por el segundo palo para marcar la diferencia definitiva en el marcador.

Con este resultado, el elenco rojinegro se mantiene como colista exclusivo del torneo, alcanzando 12 puntos, aunque logró reducir a seis unidades la distancia con la zona de permanencia, manteniendo vivas sus opciones de lucha por la salvación.

El próximo desafío del equipo de Lichnovsky será el lunes 16 de febrero, cuando visiten a Kasimpasa a partir de las 14:00 horas, en el marco de la fecha 22 del campeonato turco.

