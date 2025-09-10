Ignacio Tapia dice que en la U siguen "trabajando de la mejor manera" para la Supercopa

Aunque en el ambiente futbolístico nacional persisten las dudas en torno a la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile, programada para este domingo a las 15:00 horas, el plantel laico sigue preparando el encuentro con el "Cacique".

Así lo manifestó el defesa Ignacio Tapia, quien en declaraciones entregadas al medio partidario Emisora Bullanguera indicó que "nosotros trabajamos siempre para el partido aunque se pueda jugar o no, depende de las autoridades, pero nosotros seguimos trabajando de la mejor manera venga el duelo que venga".

En la misma línea, el zaguero azul se desligó de toda polémica y afirmó que "lo dejamos en manos de lo que tenga que pasar, hubo otras situaciones que decía que no se podía jugar, pero uno tiene que estar preparado siempre".

Cabe recordar que en los últimos días la dirigencia del cuadro estudiantil emprendió una ofensiva para intentar postergar el choque con los albos, argumentando que estarían en desventaja deportiva para afrontar su compromiso con Alianza Lima por Copa Sudamericana, fijado para el próximo jueves.

