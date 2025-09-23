Ian Garguez habla de los objetivos de Chile en el Mundial Sub 20

Faltan cuatro días para el esperado debut de la Selección chilena Sub 20 en el Mundial de la categoría que se disputará en nuestro país y en el plantel de la Roja continúan palpitando el estreno.

Ian Garguez, defensa del combinado nacional, anticipó el estreno de este sábado frente a Nueva Zelanda tras el entrenamiento del lunes.

"Ha sido un camino duro. Hemos trabajado bien y nos vemos fuertes. Vamos a dar lo mejor de nosotros para tratar de sacar el mejor resultado posible en esta fase de grupos", expresó el jugador de Palestino.

Sobre el objetivo en esta cita planetaria, el lateral derecho sostuvo: "Nuestras metas son las más altas, así que siempre nos vamos a proponer lo mejor, lo más alto. Obviamente, el objetivo mayor es salir campeón, pero hay que ir partido a partido, con los pies en la tierra. Cada partido será distinto y tenemos que sacar el mejor resultado posible".

Además, el zaguero comentó la situación Iván Román, una de las figuras de la Roja Sub 20, quien no fue liberado por Atlético Mineiro para jugar el certamen: "No dependía de él. Obviamente, él siempre quiere estar en la selección, pero lo quiso su club. Ya tenemos compañeros que suplirán su ausencia".

Por último, Garguez mandó un mensaje a los hinchas nacionales: "Que nos apoyen y que confíen en nosotros. Estamos contentos porque el estadio estará prácticamente lleno para nuestro primer partido. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Es un orgullo vestir la camiseta de Chile y más en el Estadio Nacional lleno".

