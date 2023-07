Huracán le informó a Universidad Católica cuánto deberá pagar para fichar a Guillermo Soto

La inesperada salida de Mauricio Isla a mediados de mayo generó un gran problema para Universidad Católica, que solo se quedó con Byron Nieto como especialista por el costado derecho de la defensa.

Por lo mismo, es evidente que una de las prioridades de los "cruzados" para la ventana de pases sea la búsqueda de un lateral diestro, donde el nombre que más suena es Guillermo Soto, actualmente en Huracán.

En ese sentido, según informó radio Cooperativa, la UC ya fue informada por el elenco argentino sobre el monto que tendrá que pagar para hacerse con los servicios del formado en la precordillera: 700 mil dólares por el 50% de su carta.

Pese a ser titular fijo en la oncena del "Globo", el seleccionado criollo no la pasa nada bien, no solo por el mal momento deportivo del equipo, sino también por haber sido apuntado por un compañero de no jugar ante Guaraní por Copa Sudamericana debido a un "dolorcito".

Habrá que esperar que ver si los estudiantiles desembolsarán algún dinero para sumar a Soto a sus filas o tanteará otras opciones. Por lo pronto, los dirigidos de Ariel Holan se alistan para su encuentro de este sábado ante Everton por la fecha 16 del Campeonato Nacional.

(Imagen: Huracán)

