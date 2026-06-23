Humberto Suazo pide el regreso de Alexis Sánchez a la Roja: "Aún puede darle algo diferente a la selección"

El actual entrenador de San Luis de Quillota e histórico exdelantero de la Selección chilena, Humberto Suazo, analizó el presente de la Roja y manifestó su deseo de volver a ver a Alexis Sánchez con la camiseta del combinado criollo.

En conversación con el podcast "El Presi del Pueblo", espacio conducido por el mandamás de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que insistiría con convocar al "Niño Maravilla", máximo goleador del cuadro nacional.

"Es un gran amigo, una gran persona, y siento que aún puede darle algo diferente a la selección. Alexis todavía puede liderar una selección".

"Chupete" añadió que el tocopillano "puede ayudar a los más jóvenes a crecer y ser un aporte en los equipos donde está".

Cabe recordar que el atacante del Sevilla no ha sido convocado a lo largo del interinato de Nicolás Córdova. De hecho, su último partido por Chile fue la derrota por 2-0 ante Bolivia, que marcó la salida del técnico Ricardo Gareca.

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